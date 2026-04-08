Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Öster testar mittbackstalang

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Ebrima Drammeh är på plats hos Östers IF.
Mittbacken ska provspela med laget till mitten av maj.
– Ser fram emot min tid här, säger han.

Östers IF har besök av Ebrima Drammeh. Mittbacken som tillhör Stingers Football Academy i Gambia, kommer att provspela med Växjöklubben.

Drammeh kommer att inleda sitt provspel med P19-laget och senare med A-laget.

– Ebrima har precis kommit hit och han kommer den här veckan och nästa vecka att köra i P19 innan han kliver in i vårt A-lag. Han kommer att vara här hos oss fram till mitten av maj innan han åker hem till Gambia igen, säger sportchef Ola Larsson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är en spelare som är säker i både det korta och långa passningsspelet. Han har en bra fysik och är en duktig huvudspelare både i försvarsspelet men även att hota på offensiva fasta situationer.

Ola Larsson, sportchef i Östers IF.
Ola Larsson, sportchef i Östers IF. Foto: Bildbyrån

Drammeh ser fram emot att provträna med Öster.

– Det ska bli väldigt kul att få visa upp sig här. Jag har hört mycket gott om Öster och ser fram emot min tid här.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt