Öster testar mittbackstalang

Östers IF har besök av Ebrima Drammeh. Mittbacken som tillhör Stingers Football Academy i Gambia, kommer att provspela med Växjöklubben.

Drammeh kommer att inleda sitt provspel med P19-laget och senare med A-laget.

– Ebrima har precis kommit hit och han kommer den här veckan och nästa vecka att köra i P19 innan han kliver in i vårt A-lag. Han kommer att vara här hos oss fram till mitten av maj innan han åker hem till Gambia igen, säger sportchef Ola Larsson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är en spelare som är säker i både det korta och långa passningsspelet. Han har en bra fysik och är en duktig huvudspelare både i försvarsspelet men även att hota på offensiva fasta situationer.

Ola Larsson, sportchef i Östers IF. Foto: Bildbyrån

Drammeh ser fram emot att provträna med Öster.

– Det ska bli väldigt kul att få visa upp sig här. Jag har hört mycket gott om Öster och ser fram emot min tid här.