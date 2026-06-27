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Foto: Bildbyrån

Östersund vann Norrlandsderbyt

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Östersunds FK ställdes mot Gif Sundsvall.
Då vann ÖFK med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen drabbade Östersunds FK och Gif Sundsvall samman i ett Norrlandsderby. ”Giffarna” har haft en tuff säsong och låg på nio poäng inför mötet.

Mardrömssviten fortsatte mot ÖFK.

Gästerna tog ledningen i den 55:e minuten genom Curtis Edwards och en kvart senare satte Simon Marklund 2–0, vilket fastställde slutresultatet.

Segern innebär att ÖFK kliver upp på 22 poäng efter 14 matcher.

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