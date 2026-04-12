Sandviken och Varberg delade på poäng

Sandviken och Varberg möttes under söndagen, då slutade drabbningen 2–2. Båda lagen får därmed vänta på säsongens första seger i Superettan.

Christian Wagner både inledde och avslutade målskyttet på Jernvallen. Däremellan stod Shanyder Borgelin och Gustav Broman för Varbergs Bois övriga mål.

Niklas Dahlström var nöjd med poängen efter matchen.

– Det var en rolig match att spela. Det svängde mycket i första halvlek, medan Sandviken satte mer tryck i den andra. En klart godkänd bortainsats, säger försvararen till TV4.

Kasper Harletun hade en något mer kritisk syn.

– Vi öppnar starkt, men tappar i andra halvlek. Samtidigt lyckas vi få in målet vi behöver, även om vi kanske borde gjort ett till.

Nästa omgång väntar Sandvikens IF mot IFK Värnamo, medan Varbergs BoIS ställs mot Nordic United FC.