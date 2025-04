Sandviken tog säsongens andra seger – slog TFF

Under lördagen ställdes Sandvikens IF mot Trelleborgs FF i superettans tredje omgång.

Då skulle Sandviken ta sina första tre poäng på Jernvallen denna säsong.

Detta efter att Emmanuel Godwin gjort självmål och Oscar Sjöstrand gjort ett i rätt riktning.

Efter två omgångar i superettan hade Sandvikens IF spelat in fyra poäng. Detta efter att ha spelat 0-0 mot Kalmar FF i premiären och sedan tagit hem alla tre poäng från Helsingborg efter ett sent avgörande.



Trelleborgs FF kom i sin tur från en 0-1-förlust hemma mot Östersunds FK och en seger borta mot Umeå med 1-0 senast.



Under lördagen gjorde de två superettanlagen upp om tre nya poäng på Jernvallen i Sandviken.



Där skulle också hemmalaget ta ledningen i den 34:e matchminuten, efter att Emmanuel Godwin fått bollen på sig och in i eget mål.



Det blev också den första halvlekens enda mål.



I den andra dröjde det mindre än femton minuter innan Moonga Simba stod för ett fint förarbete innan han spelade fram till Oscar Sjöstrand som snyggt placerade in 2-0.



Segern för Sandvikens IF gör att de nu står på sju poäng efter tre matcher och toppar superettan tillsammans med Kalmar FF.