Simon Thern: ”Har aldrig fått sex mål i röven”

IFK Värnamo förlorade med 6–0 mot IFK Norrköping.

En ny upplevelse för Värnamo-kaptenen Simon Thern.

– De kunde gjort mer mål i andra också, säger Thern till Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping och IFK Värnamo ställdes mot varandra i premiären av superettan. Det slutade i en rejäl av Peking som vann med hela 6–0.

Värnamos lagkapten Simon Thern har tillhört klubben sedan 2023. Efter förlusten förklarar han att det är första gången han förlorar med sådana siffror.

– Jag har aldrig fått sex mål i röven. Den är tuff. De kunde gjort mer mål i andra också, säger Simon Thern till Värnamo Nyheter.

Lagkaptenen menar att det inte saknades kämparglöd, snarare en fungerande taktik.

– Det är för lätt att säga det är en inställningsfråga varje gång. För det är det inte. Alla springer och kämpar. Det är inte det. Det hänger ihop en del med vad vi gör med bollen. När vi får bollen ger vi bort den. Det blir hackigt och då blir försvarsspelet utspritt. Sen är vi inte snabbast i världen bakåt, säger han och fortsätter:

– Det här var ”HALLÅ det här funkar inte!”. Vi måste hitta en väg framåt som alla kommer överens om som blir bättre.

IFK Värnamo ställs härnäst i superettan mot Gif Sundsvall.



