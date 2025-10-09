Superettan-spelare avstängd – missar resten av säsongen

Umeå FC:s Mikael Harbosen Haga stängs av för olämpligt uppträdande.

Straffet blir fyra matchers avstängning – och därmed hela säsongen ut.

Foto: Bildbyrån

Umeå FC ligger på jumboplats i superettan. Laget som var nykolingar inför säsongen ligger på 12 poäng på 26 matcher och har bara vunnit två matcher.

Nu kommer de tvingas spela utan anfallaren Mikael Harbosen Haga. Norrmannen stängs av efter olämpligt uppförande i matchen mot Gif Sundsvall.

Straffet blir fyra matchers avstängning och därmed missar Harbosen Haga resten av säsongen.

”Disciplinnämnden anser, efter en sammantagen bedömning av samtliga inkomna handlingar i ärendet, att det inträffade ska bestraffas med avstängning. Avstängningens längd är bestämd enligt nämndens praxis och motsvarar fyra matcher”, skriver Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd.

Ärendet kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

