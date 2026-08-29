Superlöftet tar plats i Brages matchtrupp

Robin Dündar skrev akademiavtal med Brage i april.

Nu tar han plats i lagets matchtrupp mot Falkenberg, enligt uppgifter till FD.

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Den 15-årige talangen Robin Dündar lämnade Forssa BK för ett proffskontrakt med IK Brage i våras. Han hade intresse på sig från storklubbar som Hammarby och Elfsborg – men valde just Brage.

Borlängeklubben har haft en tuff säsong och inför lördagens drabbning mot Falkenberg ligger de på en 13:e plats i superettan-tabellen.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt kommer Dündar nu att få chansen av huvudtränaren Anders Bååth. 15-åringen kommer att ta plats i A-lagets matchtrupp.

Dündar har tillbringat den senaste tiden i Brages P19-lag – men får nu chansen i superettan.

Matchen mellan Falkenberg och IK Brage startar klockan 15.00.