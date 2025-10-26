Trelleborg kryssade – hoppet lever för Umeå
Trelleborg kryssade mot Falkenberg på hemmaplan.
Därmed lever Umeås chanser att hålla sig kvar i Superettan vidare.
Umeå har fortfarande möjligheten att säkra ett kontrakt i Superettan nästa säsong.
Under söndagen spelade bottenkollegan Trelleborg 1–1 mot Falkenberg, vilket betyder att avståndet upp till TFF på den närmast negativa kvalplatsen är fem poäng – med två omgångar kvar att spela.
Falkenberg tog ledningen via Tim Stålheden, men tidigt i andra halvlek blev Hampus Källström utvisad efter sitt andra gula kort. Trelleborg lyckades slutligen kvittera när Karl Wendt hittade nät i slutminuterna.
Slutresultatet 1–1 på Vångavallen ger Falkenberg ett lyft i tabellen, där laget klättrar förbi Varberg upp på femteplats, vilket är en stark prestation av nykomlingen i Superettan.
