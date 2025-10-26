Prenumerera

Trelleborg kryssade – hoppet lever för Umeå

Trelleborg kryssade mot Falkenberg på hemmaplan.
Därmed lever Umeås chanser att hålla sig kvar i Superettan vidare.

Umeå har fortfarande möjligheten att säkra ett kontrakt i Superettan nästa säsong.

Under söndagen spelade bottenkollegan Trelleborg 1–1 mot Falkenberg, vilket betyder att avståndet upp till TFF på den närmast negativa kvalplatsen är fem poäng – med två omgångar kvar att spela.

Falkenberg tog ledningen via Tim Stålheden, men tidigt i andra halvlek blev Hampus Källström utvisad efter sitt andra gula kort. Trelleborg lyckades slutligen kvittera när Karl Wendt hittade nät i slutminuterna.

Slutresultatet 1–1 på Vångavallen ger Falkenberg ett lyft i tabellen, där laget klättrar förbi Varberg upp på femteplats, vilket är en stark prestation av nykomlingen i Superettan.

