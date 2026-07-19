Tung debut för Lagerlöf – när Peking vann stort
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Under söndagen ställdes IFK Norrköping mot Sandviken.
Det blev en tung tränardebut för Thomas Lagerlöf.
Peking vann med 3–0.
Thomas Lagerlöf tog över Sandviken inför återstarten av superettan. I sin tränardebut ställdes de mot IFK Norrköping.
Det blev en tuff debut för Lagerlöf när IFK Norrköping vann stort. I den 16:e minuten satte Alexander Fransson 1–0. Knappa kvarten senare utökade hemmalaget genom Moutaz Neffati.
Slutresultatet skrevs till 3–0 efter att Christoffer Nyman gjorde matchens sita mål.
Peking kliver upp på 29:e poäng och en andraplats i tabellen medan Sandviken ligger tia.
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