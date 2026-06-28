Värnamos svacka fortsätter – Landskrona segrare

Värnamo och Landskrona möttes under söndagen.

Då vann Landskrona efter att ha avgjort på straff.

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Landskrona tog emot Värnamo under söndagseftermiddagen. Hemmalaget tog en seger efter att ha avgjort på straff.

I den 64:e minuten tilldelades hemmalaget en straff som Edi Sylisufaj klev fram och skickade in 1-0. Målet var anfallarens fjärde på de fyra senaste matcherna.

– Vi gör det bra som lag, och då blir det också lättare för mig att göra det bra. När jag kliver fram för att slå straffen försöker jag bara sätta den. Det viktigaste för mig är att få in bollen i mål, säger Edi Sylisufaj till TV4 efter matchen.

För Värnamos del innebär det att man åkte på ännu en förlust och krisen fortsätter för nästjumbon.

– Det är en tuff förlust. Vi gör en bra första halvlek, men efter att de gör 1-0 kommer vi inte upp i nivå, säger Carl Johansson i IFK Värnamo till TV4 efter matchen.