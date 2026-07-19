Viktor Claesson målskytt i återkomsten

IFK Värnamo föll mot Ljungskile med 3–2.

Viktor Claesson fick däremot näta i återkomsten till moderklubben.

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Under söndagen ställdes IFK Värnamo mot Ljungskile SK. Matchen flyttades till Påskbergsvallen i Varberg då det läggs nytt gräs på Värnamos hemmaarena Finnvedsvallen.

Det blev Kim Bergstrands debut som Värnamo-tränare och Viktor Claessons första match på 15 år – efter att ha återvänt till moderklubben.

Det var däremot Ljungskile som tog ledningen och efter 57 spelade minuter stod det 2–0 till ”gästerna”. I den 61:a minuten satte Claesson reduceringen. LSK svarade snabbt och matchen slutade 3–2 efter ytterligare en reducering av Värnamo.