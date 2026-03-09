AIK-talangens utveckling hyllas: ”Tagit stora steg”

KARLBERG. AIK 2026 är en mycket yngre upplaga jämfört med tidigare år.

Flera av de unga talangerna lär ta för sig i Gnaget i år och en som redan verkar ha gjort det ännu mer är Yannick Geiger.

– Jag kan säga att han har tagit stora steg. Enligt mig så ser han fantastisk ut i år, säger Dino Beširović om sin lagkamrat.

Foto: Bildbyrån

Under fjolåret hade AIK allt som oftast den äldsta startelvan i allsvenskan sett till medelålder, något det väntas bli ändring på den här säsongen.

Flera unga spelare har redan fått chansen av nye José Riveiro under cupspelet och någon som verkar utvecklats stort sedan ifjol är Yannick Geiger, i varje fall enligt hans mittfältskollega Dino Beširović.

– För att vara helt ärlig, jag spelar på samma position som Yannick, så jag är hela tiden med honom och jag kan säga att han har tagit stora steg. Enligt mig så ser han fantastisk ut i år, säger han.

Beširović förklarar vidare vad det är med Geiger han gillar:

– Han är en otrolig kille, han lyssnar hela tiden och han har otrolig kvalité med bollen.

18-åringen själv menar på att han lär sig mycket av Beširović.

– Dino är en väldigt bra fotbollsspelare och en väldigt fin person också. Han hjälper en mycket, han är alltid positiv, alltid bra feedback. Så det är jättekul.

Nu i dag ställs AIK mot BK Häcken i den sista omgången av Svenska cupens gruppspel och förutsättningarna är glasklara. Gnaget måste vinna med minst två mål (kan behövas mer beroende på resultatet i Västerås match mot Oddevold).

Trots att det är ett tufft test som väntar så är det bara positiva tongångar från Geiger inför matchen.

– Det är jättekul, man kan säga att det är en kraftmätning där vi får se var vi ligger och vad vi behöver jobba på, säger han.

Matchen mellan AIK och BK Häcken drar igång vid 19:00.