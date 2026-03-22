Aksums ilska över upplägget: ”Helt otroligt”

Finalen av svenska cupen spelas inte på neutral plan.

Något som för Mjällbys tränare Karl Marius Aksum att rasa.

– Det är helt otroligt, säger norrmannen till Expressen.

Mjällby tog en klar seger i cupsemifinalen mot Gais hemma på Strandvallen. Nu väntar en final mot Hammarby. Ett motstånd som Maif-tränaren Karl Marius Aksum ser fram emot.

– De ser riktigt bra ut, har riktigt bra tränare och kan köpa spelare för 20 miljoner. Det är ett kanonlag vi möter, säger han till Expressen.

Vem som får hemmaplansfördel lottas dagen efter semifinalerna spelats, det vill säga under måndagen. Aksum är tydlig med att han inte gillar upplägget med att ett av lagen får spela på sin egen hemmaplan.

– Det blir en jättebra final och så är det den här dumma regeln i svenska cupen att någon får hemmamatch. Det är helt otroligt. Det ska så klart spelas på en neutral plan.

Lottningen av hemmaplansfördel startar 13.00 på måndagen. Finalen spelas den 14 maj.