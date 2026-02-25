Bajens besked – då väntas Tekie vara tillbaka

Tesfaldet Tekie tvingades bryta cuppremiären på grund av en skada.

Nu ser mittfältaren ut att bli borta ett längre tag.

Hammarby meddelar att han först väntas vara tillbaka till den allsvenska premiären.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog en planenlig premiärseger mot IK Brage i cuppremiären, men allt var inte glädje i Bajen efter fredagens 2–0-seger.

Mittfältsstjärnan Tesfaldet Tekie tvingades bryta på grund tidigt i den andra halvleken och nu kommer Bajen med en uppdatering gällande mittfältaren.

”Tesfaldet Tekie ådrog sig en skada under fredagens cupmatch mot Brage. Efter kompletterande undersökning med magnetkamera har det konstaterats att skadan innebär att han missar resterande matcher i Svenska cupen”, skriver klubben via sin hemsida.

Bajen meddelar att mittfältaren väntas vara tillbaka i spel till den allsvenska premiären.