Bergström tokhyllar Stroud: ”Finns inga gränser”

Elliot Stroud har gjort totalt 19 mål och 16 assist för Mjällby.

Frågan är hur många fler det blir i den gulsvarta tröjan.

– Han är värd att lämna när som helst, säger lagkamraten Jacob Bergström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby är svenska mästare och har tagit sig till semifinal i svenska cupen. En stor anledning till det stavas Elliot Stroud.

Yttern stod för nio mål och fem assist under Mjällbys guldsäsong i fjol. Under cupspelet har 23-åringen fortsatt på den inslagna vägen. I kvartsfinalen stod Stroud för ett mål och en assist när Malmö FF besegrades med 4–0.

– Det hjälper när man har Elliot som kan dunka in den i krysset från ingen vinkel alls, säger Jacob Bergström om Strouds mål i matchen.

Elliot Stroud spelade även fram till Jacob Bergström som satte 2-0. Målskytten själv vill dock inte ta allt för stor ära av målet. Istället belyser han assistmakarens insats.

– Elliot gör det ju kanon. Han ser min löpning och lägger den på foten, säger han och fortsätter.

– Vi är glad så länge kan är kvar. Han är är en grym spelare.

Hur länge tror du att han blir kvar?

– Det blir så kort som möjligt antagligen. De har ju hållit kvar honom hittills. Han kanske stannar kvar hela året och sedan lämnar gratis. Men det vet inte jag, det är upp till klubben, menar Bergström.

– Han är värd att lämna när som helst. Han har gjort så mycket för oss. Ett otroligt proffs och en fantastisk människa.

Hur långt kan han gå?

– Det finns inga gränser för honom. När andra vilar så kör han. Han kan gå hur långt som helst, avslutar Bergström.

Mjällby tar emot Gais i cupsemifinalen på söndag.