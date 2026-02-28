Beskedet: Flera AIK-spelare saknas inför cupmatchen

AIK ställs mot IK Oddevold i svenska cupens gruppspel.

När matchtruppen presenterats stod det klart att fem AIK-spelare missar på grund av skada.

Foto: Bildbyrån

AIK fick en mardrömsstart på gruppspelet i svenska cupen när de föll mot Västerås SK på hemmaplan. Under lördagen väntar en bortamatch mot IK Oddevold.

När ”Gnagets” matchtrupp bekräftats fanns nyförvärvet Ibrahim Cissé med. Huvudtränaren José Riveiro kommer däremot att behöva klara sig utan några viktiga spelare.

Mads Thychosen är skadad och missar drabbningen. Det är även Sotirios Papagiannopoulos, Victor Andersson, Eskil Edh och Martin Ellingsen sedan tidigare.

Nyförvärvet Lukas Bergquist har inte blivit uttagen.

Matchen startar 13.00.