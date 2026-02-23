Beskedet: Mittbacken missar cupmatchen

Oskar Ågren, 27, missar kvällens cupmatch.

Mittbacken är sjuk och stryks ur truppen.

August Wängberg ersätter.

Foto: Bildbyrån

I kväll tar Gais emot Landskrona Bois i svenska cupen. Lagen spelar i grupp C där även IFK Norrköping och Sandvikens IF finns.

Göteborgslaget meddelade under måndagsmorgonen att en spelare missar matchen på grund av sjukdom. Mittbacken Oskar Ågren är sjuk och stryks från truppen. Han ersätts av August Wängberg.

Matchen har avspark 19:00.