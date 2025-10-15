BP vidare till gruppspel i Svenska cupen – vann mot Älvsjö AIK

Brommapojkarna slog Älvsjö AIK med 3–1 och är därmed vidare till svenska cupens gruppspel 2026.

Matchen bjöd på både kvittering och avgörande mål i andra halvlek.



Brommapojkarna tog sig vidare till svenska cupens gruppspel efter seger mot Älvsjö AIK på onsdagskvällen. Matchen slutade 3–1, och BP kan nu se fram emot minst tre tävlingsmatcher nästa försäsong.

Vera Blom gav BP ledningen i den första halvleken, men Älvsjös Lawlaw Nazeri kvitterade innan paus.



Efter halvtidsvilan tog BP snabbt tillbaka initiativet när Nea Flyborg utnyttjade ett misstag i hemmaförsvaret och satte 2–1.

Emma Engström avslutade sedan matchen med ett snyggt volleymål som fastställde slutresultatet.

