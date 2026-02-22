Csongvai efter cupfiaskot: ”Finns inga ursäkter”

AIK:s skadesituation har tvingat Aron Csongvai att agera mittback.

Efter fiaskot mot VSK reflekterar ungraren över läget i truppen.

– Det är nog bra att jag kan spela som både mittfältare och försvarare, säger han i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

AIK förlorade med 2–0 mot Västerås och det ska extremt mycket till för att de svartgula ska ta sig till en kvartsfinal i cupen. Aron Csongvai är besviken och lågmäld när han stannar i den mixade zonen efter matchen.

– Det finns inga ursäkter. Vi måste vara medvetna om vår situation och att det kommer krävas hårt arbete. Vi måste tro på det vi vill göra och den riktningen vi vill gå, säger han.

AIK saknar flera spelare i backlinjen. Sotirios Papagiannopoulos är skadad, Ibrahim Cissé är inte i matchform och Filip Benkovic såldes nyligen till Kina.

”Inte min förstaposition”

Bortfallet har tvingat mittfältaren Aron Csongvai att vikariera som mittback under försäsongen. Mot Västerås fick ungraren återigen förtroendet i backlinjen.

– Så som situationen är nu saknar vi många mittbackar. Det är nog bra att jag kan spela som både mittfältare och försvarare. Det är inte min förstaposition, men jag har erfarenhet av det sedan tidigare. Oavsett vart jag spelar så kommer jag ge hundra procent.

Efter försäljningen av Anton Salétros har kaptensbindeln AIK behövt en ny ägare. Mot VSK bars den av Kristoffer Nordfeldt, men klubben har fortfarande inte annonserat officiellt vem som kommer vara kapten 2026.

Aron Csongvai har inte fått frågan om att bära bindeln eller vara en av vice-kaptenerna.

– Jag kom hit för ett år sedan och jag har redan blivit en av de mer rutinerade killarna i omklädningsrummet. Jag tar till mig det ansvaret, oavsett om jag är kapten eller inte. Jag måste ta hand om de yngre och vara ett stöd till kaptensgruppen. Men det är ingen diskussion som de tagit med mig, berättar han.