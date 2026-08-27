Cupfiasko för BP – utslagna av Division 2-lag

Brommapojkarna missar gruppspelet i Svenska Cupen.

Detta efter att ha förlorat mot Falu BS.

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Brommapojkarna behövde ta sig förbi Falu BS för att ta sig till nästa säsongs gruppspel i Svenska cupen. Division 2–laget från Dalarna skulle däremot visa sig vara numret för stort för den allsvenska tabellnian.

Falu tog ledningen efter 34 minuter genom Tomás Javier Borquez hemma på Kopparvallen i Falun. Knappt sex minuter senare kunde BP kvittera genom Anton Kurochkin.

Den andra halvleken var länge mållös, fram till den 79:e minuten. Då gjorde Tomás Javier Borquez sitt andra mål i matchen och skött Falu vidare i Svenska Cupen.

Falu BS har som bäst spelat i Sveriges näst högsta serie vid tre tillfällen, 1954/55, 1975 och 1985. Så sent som 2015 höll man till i Division 7 Östra Dalarna.





