Djurgårdens guldhjälte tystar AIK – som buas ut

SOLNA. AIK hade ingen rolig första halvlek.

Underläge hemma mot VSK i Svenska cuppremiären med 2-0 där Djurgårdens guldhjälte från 2019, Jonathan Ring, satte tvåan i krysset.

Hemmapubliken buade då ut sitt lag.

Foto: Bildbyrån

I går var det Djurgården som svarade för ett magplask i Svenska cupen hemma mot Falkenberg med förlust 2-0.

Nu är AIK på väg mot samma sak. Västerås SK är visserligen ett allsvenskt lag efter uppflyttningen från superettan inför i år, men underläge med 2-0 efter första halvlek var förstås en rejäl missräkning för nya spanjoren José Riveiros manskap.

Västerås gjorde 1-0 på nick från Axel Taonsa efter halvtimmen spelad och kort före paus tryckte Jonathan Ring in 2-0 i krysset. Extra känsligt för de svartgula eftersom Ring var högst bidragande till rivalen Djurgårdens SM-guld 2019.

Direkt efter det andra målet buades AK ut å det grövsta och hemmapubliken skanderade ”Vi vill se AIK”.