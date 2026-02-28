Dubbla smällar för Blåvitt – stjärnan saknas

IFK Göteborg får klara sig utan Kolbeinn Thordarson mot Trelleborg.

Islänningen har ådragit sig en känning och blir borta.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg inledde gruppspelet i svenska cupen med ett kryss mot Östersunds FK. Under lördagen väntar Trelleborg på bortaplan.

Inför matchen meddelade Blåvitt att två spelare kommer att missa matchen på grund av skada. Det rör sig om Felix Eriksson och Kolbeinn Thordarson.

”Kolbeinn Thordarson ådrog sig en känning under Islands landslagssamling. I kombination med den långa resan hem från Mexiko är han därför inte uttagen till matchen.”, skriver klubben.

”Felix Eriksson har en känning och är inte uttagen till matchen.”

Samtidigt kommer nyförvärvet Alexander Jallow och Adam Bergmark Wiberg vara utanför truppen då de befinner sig i en ”uppbyggnadsfas”.

Matchen mellan Trelleborg och IFK Göteborg startar 15.00.