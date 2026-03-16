Efter förlusten: ”Första gången under mina 17 år”

KANALPLAN. Vittsjö hade chans på avancemang i svenska cupen.

Skåneklubben missade semifinal efter förlusten på Kanalplan.

– Jag tycker att vi är väldigt statiska i vårt anfallsspel, säger Sandra Lynn till FotbollDirekt.

Vittsjö åkte upp till Stockholm idag. Första gången under Sandra Lynns historia i klubben.

– Samtidigt så har vi också åkt upp idag, första gången under mina 17 år i denna klubben, samma dag. Så det, ja, gör ju säkert sitt också men jag vet inte.

Ni kommer hit för att ha något att spela för, hur viktigt är det?

– Det ger ju en extra gnista att veta att gör vi vårt jobb så är det möjligt, säger hon och fortsätter:

– Vi har tränat mycket på olika uppspel och lite sånt och jag tror att det kanske blir lite att man fastnar i det idag. Att man glömmer bort allt annat bra vi också har gjort. Så att säcken knyts ihop och förhoppningsvis så har vi. Kan vi vara lite mer kreativa framöver, vilket jag tror att vi kommer göra.