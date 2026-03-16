Efter skandalen – MFF fördömer fansens handlingar

MFF-fans kastade in bengaler som fick matchen mot Mjällby att avbrytas.

Nu fördömer klubben supportarnas handlingar.

– Det hör inte hemma på våra läktare och måste upphöra, skriver klubben på sin hemsida.

Cupkvartsfinalen mellan Mjällby och Malmö FF tvingades att brytas i den andra halvleken. Detta efter att tillresta Malmösupportar kastat in bengaler på planen.

Nu väljer klubben att uttala sig om händelsen.

”Resultatet i lördagens match på Strandvallen, sortin ur Svenska cupen, det förlorade tillfället att säkra en titel, samt missat spel i Europa 2026, innebär besvikelse och frustration för alla oss som bryr sig om Malmö FF. Det är dock aldrig någonsin acceptabelt att de känslor som uttrycks på våra läktare leder till beteende som bryter mot lag, regler eller vår gemensamma värdegrund”

”Inkastande av föremål som tvingade fram ett längre spelavbrott under lördagens kvartsfinal är farligt, olagligt och oacceptabelt. Det hör inte hemma på våra läktare och måste upphöra”, skriver klubben i en kommuniké på sin hemsida.

Enligt klubben har man påbörjat arbetet med att identifiera de skyldiga supportarna.

”Malmö FF är stark och tydlig förespråkare av den exkluderingsstrategi som innebär att de individer som begår överträdelser på våra läktare ska bestraffas snarare än att kollektiva bestraffningar tillämpas. Malmö FF arbetar nu tillsammans med matcharrangör och polis för att identifiera de individer vars illegala beteende ledde till avbrottet under lördagens match”.

Mjällby vann matchen med 4–0.