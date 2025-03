Eriksson självkritisk inför kvarten mot Blåvitt: ”Vi kan höja oss”

STOCKHOLM. Hammarby avslutade gruppspelet i svenska cupen med en seger mot Kalmar FF.

På söndagen spelas kvartsfinalen mellan”Bajen” och IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

– De kommer från nio poäng och har sett bra ut under gruppspelet och på gräs blir det också, så det kommer bli en jämn match, säger Victor Eriksson till FotbollDirekt.

Hammarby avslutade gruppspelet i svenska cupen med en 2–1-seger hemma mot Kalmar. Nu väntar en drabbning mot IFK Göteborg i kvartsfinalen. Stockholmslaget har endast släppt in två mål i cupen samtidigt som mittbacken Victor Eriksson menar att de kan göra det ännu bättre.

– Vi kan höja oss gentemot prestationen från de senaste tre matcherna. Jag känner väl att vi kan komma dit och göra det ännu bättre, säger Eriksson till FotbollDirekt.

– De kommer från nio poäng och har sett bra ut under gruppspelet och på gräs blir det också, så det kommer bli en jämn match.

IFK Göteborg kommer ifrån match där de gjorde fyra mål, hur tänker man som försvarare inför ett sådant motstånd?

– Vi ska bara gnugga på, sen får vi kolla på videon, där uppe, vad de är bra på att göra och sedan försöka förhindra det.

– Det är väl där någonstans vi är. Vi brukar ha ett bra försvar, vi har släppt in två mål nu under svenska cupen och förra året under hösten släppte vi inte in många mål. Vi ska egentligen bara jobba vidare på det.

Mittbacken, som skrev på för de ”grönvita” under sommaren ifjol, har under cupspelet hållit igen baklängesmålen tillsammans med mittbackskollegan Pavle Vagic.

– Det fungerar bra, vi har bra kommunikation. Jag tycker vi förstår varandra väldigt bra. Han kan alltid täcka upp för mig och jag kan täcka upp för honom. Sedan första veckan jag kom hit i somras har det klickat både med honom och Fofana.

Utöver Vagic har Victor Eriksson delat mittlåset med nyförvärvet Ibrahima Fofana, som kom till ”Bajen” inför säsongen 2025.

– Fofana har jag inte spelat lika mycket med men också en otrolig spelare och när han har fått chansen har han gjort det jättebra, säger 24-åringen.

Du har några lagkamrater som har förflutet i IFK Göteborg, kan de bidra på något ytterligare sätt inför kvartsfinalen?

– Paulos har ju varit där och han har väl koll på många av spelarna. Vi har inte kommit så långt än att vi har hunnit gå igenom deras match men självklart är de till nytta av att han har varit där. Han har väl några tips på hur deras spelare kan vara framåt så att man har koll på det.

Eriksson har tidigare spelat för IFK Värnamo och innan han skrev på för Hammarby, gjorde han en sejour i MLS-klubben Minnesota United. Där även stadsrivalen Djurgårdens IF:s Mikael Marques huserade under samma tid.

– Jag tror att jag och Marques hann träffas i två veckor, i Minnesota, innan han lånades ut till Västerås. Det jag fick se av honom från den tiden, och tiden i Västerås, så gjorde han det jättebra. Jag tycker att Djurgården har fått en bra spelare och det blir bara roligare för oss att det blir tajtare matcher.

– Sedan spelar det ändå ingen roll för i slutändan, för vi ska dit och vinna oavsett vilka spelare de har. Det kommer att bli intressant, avslutar han.

Kvartfinalen mellan IFK Göteborg och Hammarby IF spelas under söndagen med avsparkstid 13.00.