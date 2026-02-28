Firade framför hemmapubliken: ”Sade saker om min mor”

Bersant Celina såg till att tog en viktig seger mot IK Oddevold med sitt 3-0-mål på tilläggstid.

Därefter sprang han ut mot hemmapubliken och firade med en provocerande gest.

Foto: Bildbyrån

Efter premiärförlusten mot Västerås SK förra veckan hade AIK rest ner till Uddevalla för att möta superettan-laget IK Oddevold.

Den matchen skulle man vinna med 3-0 efter att Amel Mujanic gjort sitt första mål i den svartgula tröjan, Kevin Filling fyllt på till 2-0 och Bersant Celina satt spiken i kistan på tilläggstid.

Efter matchens sista mål valde norsk-kosovanen att springa fram till hemmapubliken och fira med sin hand bakom ena örat. Nu berättar han anledningen bakom firandet.

– En grej jag inte kan acceptera är när man säger saker om min mor i en halvtimma, säger han till Fotbollskanalen och berättar att han inte vill säga exakt vad delar av hemmapubliken yttrade för ord:

– Nej, det kan jag inte säga till er här.

Efter firandet blev AIK-spelaren varnad. Det meddelar han att han ångrar, när pulsen nu har gått ner något.

– Ja, det gör jag. Men det är mycket adrenalin när man har gjort mål. Men jag skulle inte ha gjort så och de skulle inte ha skrikit som de gjorde.

AIK ställs mot BK Häcken i den sista gruppspelsmatchen av Svenska Cupen.





