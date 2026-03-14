Flera borta i AIK inför kvartsfinalen – stjärnan skadad

AIK ställs mot Gais i kvartsfinalen i svenska cupen.

När matchtruppen presenterades stod det klart att flera spelare är borta.

Bland annat stjärnan Bersant Celina och Axel Kouame.

AIK säkrade en kvartsfinalplats i svenska cupen efter att ha besegrat BK Häcken hemma på Strawberry Arena i den sista gruppspelsmatchen. Under lördagen ställs ”Gnaget” mot Gais på Nordic Wellness Arena i Göteborg.

När AIK:s trupp presenterades har det sedan tidigare varit klart att försvarsgiganterna Mads Thychosen och Sotirios Papagiannopoulos. Nu kommer även Bersant Celina och Axel Kouame att missa kvartsfinalen på grund av skada.Värt att notera är att talangen Sixten Gustafsson har blivit uttagen.

Kvartsfinalen startar 13.00.

AIK:s trupp mot Gais

Amel Mujanic, Johan Hove, Charlie Pavey, Kristoffer Nordfeldt, Sixten Gustafsson, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Erik Flataker, Stanley Wilson, Adrian Helm, Ibrahim Cissé, Linus Järeteg, Kevin Filling, Kalle Joelsson, Áron Csongvai, Wilmer Olofsson, Zadok Yohanna, Ahmad Faqa, Taha Ayari, Yannick Geiger