Förstörde Blåvitt-tränarens födelsedag: ”Tråkigt för honom”

UPPSALA. Oscar Krusnell förstörde födelsedagsfesten för Joachim Björklund.

Detta efter att Blåvitt-tränaren fick se sig själv besegrad mot Sirius i kvartsfinalen av svenska cupen sin 55-årsdag.

– Det är ingenting jag tänker på, säger Krusnell till FotbollDirekt med glimten i ögat.

Det satt långt inne men till slut lyckades IK Sirius bärga en seger i kvartsfinalen i svenska cupen mot IFK Göteborg. En straffspark i den första förlängningskvarten innebar ett avancemang för Uppsalaklubben och det var en utmattad Oscar Krusnell som sammanfattade matchen.

– Känslan är att man är trött efter 120 minuter fotboll. Men så klart väldigt skönt. Jag tyckte kanske vi borde ha gjort mål innan de 90 minuterna tog slut men skönt att vi fick en boll till slut, säger ytterbacken till FotbollDirekt efter segern och tillägger:

– När man är lite trött i slutet tänker man inte. Man bara kör på. Jag var rätt trött där i början av förlängningen men kroppen anpassar sig på något sätt och då var det bara att köra på.

Oscar Krusnell anslöt till Sirius i fjol och har blivit given i huvudtränare Andreas Engelmarks startelva. När 27-åringen blickar tillbaka på den senaste tiden är han tillfreds med vad som åstadkommits.

– Det har gått bra. Vi hade en bra höst förra året. Nu tycker jag också att vi har börjat bra, nu har det ju bra varit träningsmatcher men även i cupen tycker jag vi har gjort det bra mot två allsvenska lag i Elfsborg och IFK Göteborg. För egen del känns det bra, jag gjorde en bra match idag och är med och bidrar till att vi är i semifinal.

Vann över förre Bajen-tränaren

Efter Sirius seger mot Blåvitt väntar en semifinal mot Hammarby. Ett lag som är bekant med Krusnell då han han har spelat för Stockholmsklubbens akademi och även gjort framträdanden i allsvenskan för ett par år sedan. Då med den nuvarande IFK Göteborg-tränaren Joachim Björklund, som tränare.

– Det ska bli skitkul så klart. Vi slog ju dom hemma i höstas. Sedan blir det tuffare på bortaplan, de har ju ett jävla tryck där. Jag spelade i Hammarby för några år sedan, med Jocke som tränare, så jag vet ju vad de har för atmosfär där.

Inte nog med att 27-åringen vann över sin gamla tränare. Kvartsfinalen var under samma dag som Björklund fyllde år.

Hur var det att förstöra Björklunds födelsedag?

– Det visste jag faktiskt inte. Jag är god vän med hans son också. Det var kanske lite tråkigt för honom, säger Krusnell och skrattar till:

– Det är ingenting jag tänker på.

Semifinalen mellan Hammarby och IK Sirius spelas den 22 mars.