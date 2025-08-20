Guidetti, Nordfeldt och Papagiannopoulos står alla över AIK:s cupmatch

AIK cupspelar borta mot Hudiksvall i dag.

Flera viktiga namn står dock över matchen som John Guidetti, Kristoffer Nordfeldt och Sotirios Papagiannopoulos.

Det var en tung föregående vecka för AIK som först åkte ur Conference League-kvalet mot ungerska Györi och som tre dagar efter föll med 2-1 borta mot rivalen IFK Göteborg.

Nu ska Gnaget försöka ladda om inför guldstrid och Europaplatser, men först väntar Hudiksvall i cupkvalet på bortaplan.

Kristoffer Nordfeldt, Sotirios Papagiannopoulos, Johan Hove och John Guidetti står dock alla över matchen, inte heller finns Yannick Geiger som klev skadad mot Blåvitt senast.

Däremot kan nyförvärven Adrian Helm och Fredrik Nissen debutera för AIK.

Avspark 18:00 på Glysis Sparbanken Arena.