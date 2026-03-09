Häcken-ilskan: ”Känslan är att den är inne”

SOLNA. Bollen dansade längs mållinjen och AIK kom undan med blotta förskräckelsen – för att i anfallet efter sätta 2-0 vilket betydde slutet för ett decimerat BK Häcken.

Gästernas Johan Hammar menar dock att det skulle ha varit 1-1.

– Känslan är att bollen är inne, säger backbjässen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Oavgjort räckte på förhand och BK Häcken såg ut att trivas på Nationalarenan i Solna.

Men så visades Silas Andersen ut efter två gula kort och efter utvisningen i 38:e minuten blev det jobbigt för gästerna.

Tidigt i andra halvlek frälste 18-årige nigerianen Zadok Yohanna sitt lag med ett drömmål i krysset.

För det var det som krävdes, någon som gjorde det oväntade. Dessförinnan hade BK Häcken bra koll trots en man mindre på planen.

– Det är ett jättebra mål som han gör, det var en bra prestation, medger Häckens Mikkel Rygaard för FD efteråt.

Tydliga svaret på frågan om målkameror i svensk fotboll

Men gästerna skulle enligt Rygaards lagkamrat Johan Hammar ha fått ett eget mål godkänt med dryga 20 minuter kvar. Bollen dansade längs mållinjen efter en jätteräddning från Kristoffer Nordfeldt.

– Vi visste att fasta situationer skulle bli viktigt. Om bollen är inne eller inte, jag vet inte… men känslan är att den är inne. Det är surt, säger Hammar till FotbollDirekt.

Målkameror?

– Det hade varit bra, fastslår Hammar.

Den två meter långe skåningen är besviken över uttåget då AIK i anfallet efter Häckens jätteläge dödade matchen med 2-0 – även det från Yohanna.

– Det är tungt. Vi hade många bra lägen redan innan det röda kortet. Jag tycker vi dominerade matchen innan dess så det är surt på olika sätt.