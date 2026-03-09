Yohanna frälste AIK mot ett decimerat BK Häcken

Silas Andersen visades ut redan i första halvlek.

I andra halvlek utnyttjade Zadok Yohanna ett allt mer slutkört BK Häcken och sköt AIK vidare till Svenska cupens kvartsfinal med dubbla mål.

Foto: Bildbyrån

Det var en händelserik tillställning i Solna under måndagskvällen där AIK behövde vinna för att ta sig vidare från gruppspelet i Svenska cupen medan det för BK Häcken räckte med kryss.

Men i 38:e minuten hände det som inte fick hända för gästerna då Silas Andersen fick sitt andra gula kort – blott 13 minuter efter sin första varning.

Väl i andra halvlek orkade ett decimerat BK Häcken inte stå emot längre. Zadok Yohanna skruvade hur elegant som helst in 1-0 i bortre krysset tidigt efter paus och med 20 minuter kvar tryckte den 18-årige nigerianen in tvåan som blev dödsstöten.

I slutet gjorde AIK 3-0 och 4-0 genom Bersant Celina respektive Erik Flataker och är vidare till kvartsfinal.

Lottning senare i kväll.