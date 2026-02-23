Häckens galna kross – vann med 11-0 (!)

BK Häcken stod för en rejäl kraftsamling i svenska cupen.

Under måndagen vann de regerande svenska mästarna med 11–0 mot Gefle.

Foto: Bildbyrån

De regerande svenska mästarna BK Häcken gick in i gruppspelet i svenska cupen under måndagen. Då väntade Gefle IF på bortaplan.

BK Häcken tog ledningen efter åtta minuter genom Paulina Nyström – och sedan rann det iväg.

Den första halvleken slutade 7–0 (!) efter bland annat dubbla fullträffar av Felicia Schröder.

I den andra halvleken fortsatte Häcken att ösa in mål. När slutvisslan ljöd hade Hisingenklubben gjort elva mål och slutresultatet blev just 11–0.

– Vi gör det vi ska göra, åker hit och vinner, säger Paulina Nyström i Expressens sändning efter matchen.