Hammarby har historiken emot sig: ”Vi är sällan underdogs”

UPPTAKTSTRÄFF. Kristianstad tar emot Hammarby i semifinalen i svenska cupen.

En bortamatch där Hammarby historiskt har haft det tufft.

– Vi ska lägga en plan för hur vi tar oss an den matchen, säger William Strömberg till FotbollDirekt.

Hammarby tog sig vidare till semifinal i svenska cupen efter en stabil seger mot Vittsjö i gruppspelet. Nu är det semifinal som gäller och det blev tuffast möjliga motstånd, Kristianstad DFF på bortaplan.