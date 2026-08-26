Hammarby vidare till gruppspel – krossade FC Stockholm

FC Stockholm tog emot Hammarby i kvalet till Svenska Cupen.

Då vann det grönvita laget med 3–0.

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Henrik Rydström valde att rotera friskt i mötet på Stockholm Stadion och ställde upp med en reservbetonad startelva, samtidigt som flera ordinarie spelare inte fanns med i truppen.

Det hindrade dock inte Hammarby från att kontrollera matchen mot FC Stockholm, som ligger tvåa i Ettan Norra. De grönvita vann till slut med 3–0.

Redan i den fjärde minuten spräckte Oscar Johansson Schellhas nollan och kort därefter utökade Ibrahima Fofana till 2–0 med en nick. Hammarby fortsatte därefter att dominera och gick till paus med en komfortabel ledning.

Tidigt i den andra halvleken var Fofana nära att bli tvåmålsskytt. Efter en hörna fick mittbacken chansen från nära håll, men lyckades inte få in bollen i det öppna målet.

I stället kom 3–0 i den 71 minuten. Nahir Besara hade precis kommit in från bänken och spelade fram Oliver Hagen, som avslutade en hörnvariant genom att skicka in bollen i nät.