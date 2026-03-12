Hammarby vill försvara titeln: ”Sånt man drömmer om”

Hammarby har tävlingspremiär på Hammarby IP under torsdagen.

Något som nyförvärvet Madison Pogarch ser fram emot.

– Redan under försäsongen när vi spelade här kunde man känna energin, och jag tror att det kommer det att vara ännu häftigare nu, säger Pogarch till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har spelat Europamatcher på 3arena och mött Rosengård på bortaplan under denna tävlingssäsongen. Under torsdagen är det en efterlängtad tävlingsspremär på Hammarby IP när ”Bajen” tar emot Växjö i andra omgången av Svenska cupen.

Nyförvärvet Madison Pogarch ser fram emot hemmapremiären.

– Nej, jag kan verkligen inte vänta. Jag är så taggad. Bara att få känna energin och vara en del av det – det är något jag har sett fram emot ända sedan jag kom hit. Så att bara få uppleva den stämningen blir fantastiskt, säger ”Po” till FotbollDirekt och fortsätter:

– Redan under försäsongen när vi spelade här kunde man känna energin, och jag tror att vara ännu häftigare nu. Så ja, jag längtar verkligen

Hammarby går in i Svenska cupen som regerande mästare efter fjolårets seger mot IFK Norrköping i finalen. Nu siktar Hammarby på att försvara sin titel och ta hem ännu en cuppokal. Pogarch har sett bilderna från förra årets final och hoppas få uppleva samma sak i år.

– Ja jag har sett dem. Jag tror att det är sådant man drömmer om som spelare, den typen av energi, den typen av matcher och de ögonblicken. Det är verkligen en dröm, en idrottares dröm. Så självklart vill vi försöka skapa så många sådana stunder som möjligt, avslutar Madison Pogarch.

Matchen mellan Hammarby och Växjö har avspark 19:00.