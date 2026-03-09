Här vinner Bajen mot Djurgården och AIK – igen

Under premiäromgången i Svenska cupen hade Hammarby fler åskådare än Djurgården och AIK.

Efter att Gnagets publiksiffra hemma mot Häcken nu annonserats står det klart att Bajen återigen står som vinnare i läktarmatchen efter den här cuphelgen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har övertygat rejält i Svenska cupens gruppspel med tre raka segrar och 14 mål framåt på dessa.

Men det är inte bara på planen som Bajen dominerar så här långt i cupspelet.

De bräcker även sina stadsrivaler Djurgården och AIK på läktaren.

Under premiärhelgen lockade Bajen 16 402 åskådare mot Brage kontra AIK:s 14 209 mot Västerås medan det kom 12 066 åskådare till Djurgårdens match mot Falkenberg.

I förra omgången spelade de tre klubbarna på bortaplan – för att nu återigen under avgörande sista gruppspelsrundan avsluta på hemmaplan.

Likt för två veckor sedan vinner Hammarby även nu läktarmatchen i Stockholm. I 7-0-krossen mot Öster i lördags kom 18 275 åskådare vilket är klart bättre än AIK:s dito. Det står klart under måndagskvällen när Gnagets publiksiffra hemma mot BK Häcken annonserats som 10 334, en svag siffra med AIK-mått mätt.

Djurgården lockade å sin sida 15 403 åskådare hemma mot BP under söndagen.