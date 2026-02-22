Här vinner Hammarby läktarmatchen mot AIK och Djurgården

Hammarby vann sin cupmatch, AIK och Djurgården gjorde det inte.

Men även läktarmatchen vinner de grönvita mot sina antagonister den här helgen, det står klart efter att AIK:s publiksiffra mot Västerås under söndagen annonserats.

Foto: Bildbyrån

16 402 såg Hammarbys match på plats i fredags kväll mot Brage, en match som Bajen vann med 2-0 på 3Arena.

I går svarade Djurgården med helgens stora magplask genom att på hemmaplan förlora med 2-0 mot superettanlaget Falkenberg. Men inte bara detta gör ont i Dif-led. 12 066 åskådare på plats gör att den blårandiga Stockholmsklubben var sämst i stan sett till publiksiffra jämfört med antagonisterna Hammarby och AIK.

Under söndagen var det nämligen dags för AIK att kliva in i handlingarna i Svenska cupen – detta inför 14 209 åskådare. Visserligen hade gästande Västerås SK stor följarskara på plats, men merparten fick ändå lämna Nationalarenan besvikna och frustrerade. För precis som Djurgården svarade AIK för ett bottennapp genom att förlora med 2-0.

Hammarby var alltså inte bara ensamma om att knipa tre poäng bland storklubbarna från huvudstaden, de lämnar också Svenska cupens premiäromgång med bästa publiksiffran.

I nästa omgång spelar Hammarby, AIK och Djurgården alla på bortaplan.