IFK Norrköping vann premiären efter sent avgörande

Peking höll på att gå på en nitlott i cuppremiären mot Allingsås.

Då klev Sigdís Bardardóttir fram och gav IFK Norrköping en smakstart på årets säsong.

Foto: Bildbyrån

Fjolårsfemman IFK Norrköping ställdes mot fjolårsjumbon Allingsås IF i cuppremiären på hemmaplan. Det höll på att sluta med fiasko ör Peking.

En straff från Julia Karlenäs i första halvlek betydde att IFK Norrköping hade ledningen i paus. Men efter 77 spelade minuter höll sig gästernas Isabella Svanström framme och kvitterade.

Glädjen höll dock bara i knappa tio minuter för Allingsås innan inhopparen Sigdís Bardardóttir gjorde så att IFK Norrköping kunde återta ledningen. Resultatet stod sig matche ur.

IFK Norrköping hakar därmed på Djurgården som vann sin cuppremiär hemma mot Brommapojkarna. IFK Norrköping ställs mot just BP i nästa omgång innan Djurgården väntar på bortaplan den 15 mars.