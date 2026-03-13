Inte förvånad över framgångssagan: ”Trodde att vi skulle hit”

Ett sensationellt första år i allsvenskan slutade med en sjätteplats.

Året efter slutade man trea. Nu är Gais redo att slå underifrån ännu en gång och ro hem titeln i Svenska cupen.

– Det hade varit kul att vinna någonting på riktigt, säger Joackim Fagerjord till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med tre raka segrar i Svenska cupens gruppspel och elva mål framåt har Gais tagit sig till kvartsfinal – där man har lottats mot AIK. Således får man säga att de grönsvartas säsongsinledning har gått tämligen bra.

– Det får man verkligen säga, det är kul, säger Joackim Fagerjord till FotbollDirekt.

I sin grupp lottades Gais tillsammans med IFK Norrköping, Sandvikens IF och Landskrona Bois – tre lag som år 2026 kommer att spela i superettan. Trots det har ”Markillarna” fått det att stämma från start och spelat tre målrika tillställningar.

– Absolut, det har gått ganska snabbt ändå. Men samtidigt tycker jag att vi i gruppen inte är så nöjda med hur det har sett ut. Vi vill vara ännu längre fram och det finns saker att slipa på hela tiden. Men det är klart att det har sett okej ut i alla fall.

– Som du säger blir lördagens match det stora testet, med tanke på att vi har haft tre superettanlag i gruppen. Hyfsat snabbt har det gått, men jag är absolut inte förvånad.



