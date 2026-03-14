Jämn batalj på förhand – där talar det emot AIK

AIK gästar Gais i kvartsfinalen i svenska cupen.

En match som ska vara jämn på förhand.

FotbollDirekt har tittat närmare på statistiken mellan lagen.

Kvartsfinalerna i svenska cupen drar i gång under lördagen. Först ut ska Gais ta emot AIK på Nordic Wellness Arena i Göteborg. Gais kommer från en stark säsong i allsvenskan och där de säkrade en tredjeplats vilket inenbär spel i Europa medan ”Gnaget” fick nöja sig med en sjunde plats.

I gruppspelet av svenska cupen visade Gais fin form när de vann alla sina tre matcher och fick därmed en hemmaplansfördel i kvarten. Samtidigt som ”Gnaget” också slog sig vidare, blev det med två vinster och en förlust.

Ser man till statistiken har det varit jämna drabbningar mellan Gais och AIK. På de senaste åtta matcherna har Gais vunnit fyra, AIK vunnit en och ett oavgjort resultat. Då är det värt att tillägga att den senaste matchen var det som slutade i ett kryss och dessförinnan var det AIK som knep en uddamålsseger.

Statistiktjänsten SofaScore ger hemmalaget från Göteborg en chans på 49 procent att vinna medan AIK har 30 procent. Vad gäller mål ser det ut att inte bli fler än två. På de senaste sju matcherna har det inte rasslat i nätet fler än två gånger.

En aspekt som kan tala emot AIK är att laget har släppt in första målet i de senaste fem av sju matcherna. Gais har däremot gjort det första målet i den senaste åtta av tio matcherna.

Flera skadade stjärnor

En smäll som drabbat Gais är Gustav Lundgrens frånvaro. Stjärnan ådrog sig en skada skada i ljumsken inför den senaste gruppspelsmatchen och kommer att missa kvartsfinalen.

För AIK:s del saknas en del kuggar. Både Mads Thychosen och Sotirios Papagiannopoulos är skadade sedan tidigare och det återstår att se om det är redo för spel under lördagen. Detsamma gäller mittbacken Fredrik Nissen som rehabar för smärta i underbenet.

Kvartsfinalen mellan Gais och AIK startar 13.00. Vinnaren ställs mot Mjällby AIF eller Malmö FF i semifinalen som spelas den 22 mars.

