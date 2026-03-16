JUST NU: Alice Carlsson saknas – se elvorna i gruppfinalen
Hammarby och Vittsjö spelar gruppfinal i svenska cupen.
Då saknas lagkapten Alice Carlsson.
Hammarby har kniven mot strupen efter krysset mot Växjö. Nu ska gruppen avgöras och Hammarby, Växjö och Vittsjö har chans på avancemang.
Mathilde Janzen, som startade förra matchen är utanför matchtruppen på grund av skada. Även lagkaptenen Alice Carlsson saknas ur Bajens matchtrupp på grund av en lättare skadekänning.
Startelvor:
Hammarby IF: Loeck – Reidy, Bragstad, Arnardottir, Pogarch – Koivisto, Sørum, Joramo – Hasund, Rehnberg, Peterson.
Vittsjö GIK: Vaughan – Tunturi, Ojanen, Lynn Klinga – Haddock, Wänglund, Galic – Rewucha, Lind, Cagle
