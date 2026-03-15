Derbyt stoppades efter bara tio minuter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Stängt tak på 3Arena.
Då tog det bara tio minuter innan derbyt mellan Hammarby och Djurgården stoppades på grund av kraftig rökutveckling.
Kvartsfinal i Svenska cupen. Publikfest Hammarby mot Djurgården.
Inför avspark brände bägge klackarna av maffiga tifon innehållande pyroteknik, men det stängt tak innebar samtidigt en kraftig rökutveckling tämligen omgående och efter tio minuter tvingades matchen stoppas tillfälligt.
Spelarna lämnade dock inte för omklädningsrummet utan blev kvar vid bänkarna och efter sisådär fem minuters väntan kunde derbyt sparkas i gång på nytt vid ställningen 0-0.
Den här artikeln handlar om: