Djurgårdens kross – vann med 8-0 (!) mot Skövde

Djurgårdens körde över Skövde och har fortsatt chans på avancemang i Svenska cupen.

Slutresultatet skrevs till 8-0 för Djurgården.

Djurgården förlorade överraskande mot Falkenberg i premiären och var tvungna att vinna mot Skövde borta. Vid poängtapp riskerade de att slås ut.

Tränaren Jani Honkavaara gjorde flera förändringar i startelvan. Filip Manojlovic tog målvaktsplatsen istället för Jacob Rinne, medan Hampus Finndell och Nino Zugelj ersatte Peter Langhoff och Patric Åslund. Adam Ståhl var skadad och in kom Piotr Johansson på högerbacksplatsen, och ytterligare byten var Jacob Une istället för Mikael Marqués samt Oskar Fallenius istället för Jeppe Okkels.



***



Djurgården tog ledningen tidigt i matchen. I den femte matchminuten gav Nino Zugelj bortalaget en drömstart när han satte 1-0.



Dif var nära att utöka ledningen efter en halvtimme när Kristian Lien nickskarvade ett inlägg strax utanför mål. Två minuter senare kom 2–0 genom Oskar Fallenius, som behärskat placerade bollen i mål strax utanför straffområdet.



Kort därefter satte även Bo Hegland 3–0 och inte långt senare placerade Kristian Lien in 4-0.



– Vi är glada över resultatet, men vi måste fortsätta köra på, sa Zugelj i Expressens sändning i halvlek.



Den andra halvleken var mållös ett bra tag innan Djurgården i den 69:e minuten ökade på sin ledning till 5-0 genom Oskar Fallenius.



I den 80:e minuten blev Zugelj tvåmålsskytt när han placerade in 6-0 för gästerna. Inbytte Okkels satte i den sista ordinarie matchminuten även 7-0. Men målkalaset var inte slut där. På tilläggstid gjorde Mikael Andersson 8-0 vilket slutresultatet skrevs till.



Med fyra mål i vardera halvlek och en total överkörning har Dif fortsatt chans på avancemang. Allt avgörs nästa vecka när man ställs mot Brommapojkarna som står på sex inspelade poäng efter två omgångar.







Startelvor:

IFK Skövde: Norrgård – Klebe, Saran, Axelsson, Olsson – Korpås, Abraham, Korpås – Abraham, Salihovic, Abdalrahman

Djurgården: Manojlovic – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Findell, Siltanen – Zugelj, Hegland, Fallenius – Lien