Här är Djurgårdens premiärelva 2026

Djurgården och Falkenberg spelar i dag sin första tävlingsmatch 2026.

Detta då de möter varandra i premiärmatchen av svenska cupen.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång försäsong har det blivit dags för Djurgårdens IF att kliva in i tävlingssäsong.

Detta då man i dag, lördag, tar emot Falkenbergs FF på hemmaplan i gruppspelet av Svenska Cupen. Tillsammans med Dif och FFF återfinns Brommapojkarna och IFK Skövde i gruppen.

Matchen har avspark klockan 15.00. FotbollDirekt är på plats för att skildra allt under och efter matchen.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Rinne; Ståhl, Tenho, Marques, Larsson – Langhoff, Anderson, Siltanen – Åslund, Lien, Okkels.

Falkenbergs FF: Lillienberg; Borgström, Stålheden, Salo, Bertilsson, Lindberg, Nilsson, Aguda, Komano, Källström.