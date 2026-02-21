Kryss mellan Öster och ÖSK – efter fyra (!) straffar

Örebro SK låg under med två mål mot Öster i svenska cupen.

Då slog Kalle Holmberg till med ett hattrick.

Matchen slutade dock 3–3 efter en sen reducering av hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen fick Rikard Norling gör sin första tävlingsmatch som huvudtränare i Örebro SK. Östers IF stod för motståndet i den första gruppmatchen i svenska cupen.

Det blev ingen drömstart för Norling och hans gäng när Öster tog ledningen efter sex minuter genom Daniel Ask. I den 19:e minuten utökade Smålandsklubben genom Mattis Adolfsson.

– Det är första målet i Öster sedan jag kom för ett år sedan, så det känns riktigt bra, sa Ask till Expressen i halvtid.

I den andra akten vaknade bortalaget. Kalle Holmberg var klinisk från straffpunkten två gånger om och ÖSK hade kvitterat i den 74:e minuten. I den 88:e minuten fick Örebro ytterligare en straffspark som Holmberg tog vara på och vände matchen.

ÖSK såg ut att ha fullbordat en vändning – men i den 91:a minuten fick Öster en straff tilldelad. Då satte Daniel Ask 3–3 vilket blev slutresultat.