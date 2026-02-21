Kryss mellan Öster och ÖSK – efter fyra (!) straffar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Örebro SK låg under med två mål mot Öster i svenska cupen.
Då slog Kalle Holmberg till med ett hattrick.
Matchen slutade dock 3–3 efter en sen reducering av hemmalaget.
Under lördagen fick Rikard Norling gör sin första tävlingsmatch som huvudtränare i Örebro SK. Östers IF stod för motståndet i den första gruppmatchen i svenska cupen.
Det blev ingen drömstart för Norling och hans gäng när Öster tog ledningen efter sex minuter genom Daniel Ask. I den 19:e minuten utökade Smålandsklubben genom Mattis Adolfsson.
– Det är första målet i Öster sedan jag kom för ett år sedan, så det känns riktigt bra, sa Ask till Expressen i halvtid.
I den andra akten vaknade bortalaget. Kalle Holmberg var klinisk från straffpunkten två gånger om och ÖSK hade kvitterat i den 74:e minuten. I den 88:e minuten fick Örebro ytterligare en straffspark som Holmberg tog vara på och vände matchen.
ÖSK såg ut att ha fullbordat en vändning – men i den 91:a minuten fick Öster en straff tilldelad. Då satte Daniel Ask 3–3 vilket blev slutresultat.
Den här artikeln handlar om: