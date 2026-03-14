Ekong frälste Gais – vidare till semifinal

Gais tog emot AIK i kvartsfinal i svenska cupen.

Det slutade 3–2 till hemmalaget som är vidare till semifinal.

Foto: Bildbyrån

Kvartsfinalerna har drog i gång och det var Gais tog emot AIK på Nordic Wellness Arena i Göteborg.

Inför matchen stod det klart att AIK-duon Bersant Celina och Axel Kouame missade matchen på grund av skada. För Gais del är storstjärnan Gustav Lundgren skadad och missade kvartsfinalen.

Det dröjde inte länge innan hemmalaget tog ledningen. Efter en hörna hamnade bollen hos Kevin Holmén som drog till med ett distinkt skott i bortre burgaveln.

Gais fick ytterligare en chans i den första halvleken. Då stod AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt för en högklassig räddning. En halvtimme in började ”Gnaget” komma till farliga avslut men då visade även Gais-keepern Andreas Hermansen upp klass och satte stopp för ett jätteläge.

Med fem minuter kvar av den första akten blev det däremot svettigt för Hermansen. Den danske keepern rusade ut och missbedömde en nick. Bollen landade hos Erik Flataker som inte lyckades få bollen i mål.

– Vi har kollat på AIK, deras defensiva fasta situationer. Kenneth (Gustafsson, assisterande tränare) ska ha beröm där. Han hittade den där varianten och den funkade, säger Holmén om det första målet i Expressens sändning.

I den andra halvleken svarade AIK. Aron Csongvais frispark hittade Zadok Yohannas panna och 18-åringen kvitterade i kvartsfinalen. Kort senare vände ”Gnaget” på matchen efter att Johan Hove stångat in bollen på hörna.

Underläget blev en väckarklocka för ”Makrillarna” som knappt åtta minuter senare kvitterade genom Rasmus Niklasson Petrovic.

Matchen såg ut att gå mot förlängning men nar AIK inte var uppmärksamma spelade Gais fram en boll till inbytte Shalom Ekong som stänkte in 3–2-målet.

Gais knep segern och slog ut AIK. Göteborgsklubben ställs i semifinal mot vinnaren av Mjällby-Malmö FF.

Startelvor:

Gais: Hermansen – Frej, Ågren, Beckman, De Brienne – Sletsjøe, Fagerjord, Holmén – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Mujanic, Hove, Besirovic – Yohanna, Flataker, Ayari