AIK tog viktig seger mot Oddevold

Oddevold tog emot AIK i svenska cupen.

Matchen slutade 3–0 ”Gnaget”.

Foto: Bildbyrån

AIK inledde gruppspelet i svenska cupen med en förlust hemma mot Västerås SK. Under lördagen drabbade ”Gnaget” samman med IK Oddevold, som även de förlorade sin första gruppspelsmatch.

I inledningen av matchen blev det oroande bilder på AIK:s Axel Kouame som vred foten efter en duell. Ivorianen kunde senare ställa sig upp och fortsätta spela.

Senare avbröts matchen på grund av rökutveckling efter att pyrotekniska pjäser avfyrats på läktarna.

I den 38:e minuten löpte Charlie Pavey ner längst högerkanten och lyckades peta in bollen till Erik Flataker. Skottet räddades men Amel Mujanic var påpasslig och satte returen. I slutet av den första halvleken fick Mujanic ytterligare en chans när han träffade ribban.

– Bra bolltempo. Jag tycker vi har kontroll mestadels av matchen men vi kan göra bättre, säger Mujanic i Expressens sändning i halvtid och ger sin reaktion på målet:

– Kul att göra mål och roligt.

I den andra halvleken fick Oddevolds Hugo Engström ett jätteläge. Med ett, i princip, öppet mål bombade han bollen i stolpen.

Med dryga tio minuter kvar av ordinarie tid hittar Zadok Yohanna, liggandes, fram till Kevin Filling för 2–0 till bortalaget. Matchen slutade 3–0 efter ett långskott av Bersant Celina. Norrmannen firade med att springa fram till Oddevolds supportrar och straffades med ett gult kort.

Startelvor:

Oddevold: Sætra – Merbom, Hedenquist, Almqvist – Sundberg, Sandberg, Forsberg, Mehmed – Engström, Shahin, Kjellman Oblad

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Nissen, Wilson – Mujanic, Hove, Besirovic – Kouame, Flataker, Celina



