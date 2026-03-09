Så startar AIK och BK Häcken

En kvartsfinalplats i svenska cupen står på spel.

AIK tar emot BK Häcken.

Matchen startar 19.00.

Den sista kvartsfinalplatsen ska spikas. Samtidigt som grupp G är öppen lutar det år att vinnaren mellan AIK och Häcken säkrar avancemanget.

Häcken behöver bara kryssa eller förlora med mindre än två mål för att gå vidare medan AIK måste vinna och göra fler än tre mål.

AIK:s tränare Jose Riveiro valde att göra tre förändringar från matchen mot Oddevold. Fredrik Nissen missar matchen på grund av skada och ersätts av nyförvärvet Ibrahim Cissé. Där till startar Kevin Filling och Zadok Yohanna i stället för Erik Flataker och Axel Kouame.

Häcken-tränaren Jens Gustafsson kastar in målvakten David Andersson som anslöt till Hisingenklubben i veckan.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Mujanic, Hove, Besirovic – Yohanna, Filling, Celina

BK Häcken: Andersson – Wembangomo, Hammar, Helander, Lundkvist – Andersen, Ryggard – Agbonifo, Svanbäck, Ngabo – Lindgren

