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Foto: Bildbyrån

Så startar FC Stockholm och Hammarby

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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FC Stockholm tar emot Hammarby IF.
Lagen startar på följande sätt.

Foto: Bildbyrån

FC Stockholm tar emot Hammarby IF på Stockholms stadion för att mötas i kval til Svenska Cupen. Vinnaren tar en plats i nästa års gruppspel.

Henrik Rydström väljer då att byta ut stora delar av laget.

Startelvor:

FC Stockholm: Kommer

Hammarby IF: Jakobsson – Lwampindy, Fofana, Renecke, Steinke – Tekie, Johansson, Adjei – Hagen, Kebbeh, Moczarny

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