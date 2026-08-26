Så startar FC Stockholm och Hammarby

FC Stockholm tar emot Hammarby IF.

Lagen startar på följande sätt.

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FC Stockholm tar emot Hammarby IF på Stockholms stadion för att mötas i kval til Svenska Cupen. Vinnaren tar en plats i nästa års gruppspel.

Henrik Rydström väljer då att byta ut stora delar av laget.

Startelvor:

FC Stockholm: Kommer

Hammarby IF: Jakobsson – Lwampindy, Fofana, Renecke, Steinke – Tekie, Johansson, Adjei – Hagen, Kebbeh, Moczarny