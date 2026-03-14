Så startar Gais och AIK i kvartsfinalen

Den första kvartsfinalen går av stapeln.

Gais tar emot AIK i Göteborg.

Matchen startar 13.00.

Gais vann alla sina gruppspelsmatcher i svenska cupen och säkrade därmed en hemmaplansfördel i kvartsfinalen. AIK besegrade Häcken i den sista gruppspelsmatchen och gästar ”Makrillarna” under lördagen.

Inför matchen stod det klart att AIK åkte på två nya skadesmällar i Bersant Celina och Axel Kouame. När huvudtränaren José Riveiro presenterat sin startelva står det klart att Celina ersätts av Taha Ayari. Dessutom startar Erik Flataker i stället för Kevin Filling.

Gais-tränaren Fredrik Holmberg gör ett målvaktsbyte och ställer in Andreas Hermansen mellan stolparna. Därtill ersätts August Wängberg och skadade Gustav Lundgren av Filip Beckman och Max Andersson.

Startelvor:

Gais: Hermansen – Frej, Ågren, Beckman, De Brienne – Sletsjøe, Fagerjord, Holmén – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Mujanic, Hove, Besirovic – Yohanna, Flataker, Ayari